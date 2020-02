Uruapan de luto, despiden a menores asesinados

Cuatro menores, de entre 12 y 16 años, fueron asesinados cuando jugaban con máquinas tragamonedas el pasado lunes; hoy, siete de las nueve víctimas del ataque a ese local fueron sepultados. Familiares, amigos y vecinos lloraron la pérdida.

Las víctimas fueron despedidas en una misa de cuerpo presente en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Uruapan.

Después, sin importar la lluvia, decenas de familias acompañaron al cortejo sobre la calle de Acapulco, del barrio La Magdalena, a unas cuadras del local donde ocurrió el ataque el lunes pasado.

Uno de los sepelios fue el de Miguel Ángel, de 13 años de edad, él fue asesinado con un disparo en la cabeza y otro en el cuello.

Me fui con un tío que me ayuda a trabajar y no pasaron ni dos horas cuando me llamó mi cuñada y me dijo que me fuera rápido a la casa porqué había pasado algo muy feo; me alteré un poco y me enteré que habían matado a mi hijo”, expresó Miguel Ángel, padre del menor asesinado.