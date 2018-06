Urgente, la reconciliación nacional, dice Claudia Sheinbaum

Ante un auditorio de la Universidad Iberoamericana dividido en cuanto a posturas, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Juntos haremos historia a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, consideró urgente la reconciliación una vez que haya concluido el proceso electoral.

“Y lo que requerimos, posterior al primero de julio, es la reconciliación nacional, porque este país lo que requiere urgentemente, es paz y es justicia y eso no pasa si no nos reconciliamos entre nosotros y no vemos al otro con odio, sino lo vemos como un ser humano que piensa distinto, pero que somos parte de este maravilloso país y esta maravillosa ciudad”, señaló Sheinbaum.

En el marco del Diálogo con candidatos locales en la Ibero, Sheinbaum llamó a los estudiantes a ejercer un voto informado. Fue cuestionada por temas relacionados con la seguridad en Tlalpan y el Colegio Rébsamen, así como por la propuesta de su partido de cancelar los exámenes de admisión a las universidades.

Otro sector del público, que la recibió y despidió con porras, aplaudió sus respuestas y planteamientos.

En entrevista hizo un “llamado a la alegría” por considerar que las cosas “pintan bien para la ciudad”. Calificó como retrógrada a uno de sus contrincantes por proponer el uso legítimo de la fuerza contra las marchas.

Por la tarde visitó tres pueblos de Milpa Alta.

