UNPF pide a padres apoyar económicamente a escuelas públicas para garantizar el regreso seguro a clases

La Unión Nacional de Padres de Familia pidió a los padres de los alumnos de escuelas públicas su solidaridad para que apoyen económicamente a los planteles y se pueda tener un regreso seguro a clases, ya que consideraron que el presupuesto destinado a ese rubro para el próximo año será insuficiente.

“Seremos los padres de familia a través de estas cuotas extraordinarias, las cuales generan controversia, que van a permitir que las escuelas puedan seguir caminando, hay todavía muchas escuelas públicas que todavía no cuentan con lo mínimo indispensable para poder reabrir, los padres de familia hemos sido solidarios para poder echarlas a andar” ,dijo Luis Arturo Solís Bravo, presidente nacional de la UNPF.

El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia calificó de preocupante el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el próximo año.

Reconoció que las cuotas extraordinarias están prohibidas, por lo que estas serán totalmente voluntarias.

“De acuerdo a la última reforma que se hizo, se estableció ahí, que las cuotas extraordinarias, están prohibidas y ahí mismo en la última contrarreforma educativa que se hizo, se dijo que iban a existir partidas por parte del gobierno federal para hacerlas llegar a las escuelas, sabíamos hasta mayo de este año que existían 21 mil millones de pesos que ahí estaban y que no habían sido asignados y se había dado a conocer que la asignación no se había dado porque las escuelas estaban cerradas y que por consiguiente no se había hecho llegar este presupuesto”, agregó Luis Arturo Solís Bravo.