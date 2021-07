Universitarios foráneos, en la incertidumbre al no saber cuándo regresarán a clases presenciales por COVID-19

Los estudiantes foráneos siguen en la incertidumbre de saber si regresarán a tomar clases presenciales en Universidades de la Ciudad de México, el siguiente ciclo escolar.

La mayoría de los cuartos que rentaban en los alrededores de los centros de estudio, siguen sin ocuparse.

Bartolo Juárez, arrendador de cuartos para estudiantes, manifestó: “Fue todo un caos porque no estuvieron viniendo”.

Bartolo rentaba a estudiantes foráneos su casa, pero desde marzo del año pasado, cuando inició la pandemia se quedó vacía.

Leonera San Juan es estudiante de Medicina en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), es originaria de Cuernavaca, Morelos. Con la ayuda de sus padres y la venta de bisutería ha mantenido el cuarto que rentaba ante la posibilidad de que las clases se reanuden de manera presencial en el transcurso del próximo ciclo escolar.

Leonera San Juan, estudiante de Medicina, dijo: “Yo sí me tuve que ir a vivir a la Ciudad de México los primeros semestres, ya cuando nos dijeron lo de la pandemia, en mi caso, yo nunca dejé de rentar donde vivo. De hecho, todas mis cositas siguen allá porque siempre hubo una esperanza de regresar, realmente nunca nos dijeron de tal a tal fecha se van a ir, como para decir me traigo mis cosas. Hay compañeros que hasta un semestre estuvieron rentando y no estuvieron allá y se tuvieron que ir y como vieron que estaban haciendo un gasto innecesario, tuvieron que dejar ese lugar”.