Cancelan reunión entre estudiantes de Universidad de Guanajuato y autoridades académicas; mantienen huelga

Los alumnos de la Universidad de Guanajuato mantienen las protestas por el feminicidio de su compañera Ana Daniela Vega, luego de que la mañana de este jueves fue cancelada la reunión entre el diálogo entre autoridades académicas y los estudiantes.

En silencio y con el puño en alto, estudiantes de la Universidad de Guanajuato aguardaban el inicio del diálogo con autoridades en el Teatro Principal de la ciudad. La cita era a las 10 de la mañana.

El gobernador del Estado, Diego Sinhue, el alcalde de Guanajuato Alejandro Navarro, y el rector de la Universidad, Luis Felipe Guerrero Agripino, se encontraban en el escenario sentados esperando dialogar con la comunidad universitaria para atender sus demandas de seguridad, en tanto la silla del fiscal Carlos Zamarripa aún estaba vacía.

Minutos después de las 11 de la mañana, los estudiantes rindieron un homenaje a los alumnos víctimas de la violencia en la entidad.

Tras el minuto de silencio, y aún sin la presencia del fiscal, los alumnos volvieron a tomar la palabra.

Las abejas ya no vamos a tener nunca más que callarnos, se acordó que deberían haber estado aquí las cuatro autoridades que representan el tema de seguridad y el tema estudiantil y no lo están. Sin los cuatro, no hay trato. Muchísimas gracias”, dijeron.