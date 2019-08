Se busca que región sur de México tenga una reactivación económica: Marcelo Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, estuvo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para participar en la Cumbre de Rectores de México- Centroamérica que organizó la Universidad Autónoma de Chiapas.

Te recomendamos: Presentan el Plan de Desarrollo Integral para el sur de México y Centroamérica

En el encuentro, el canciller dijo que se busca que la región del sur de México junto con Centroamérica tenga una reactivación económica y por ello es importante que la comunidad internacional respalde esta propuesta, principalmente los Estados Unidos.

México va a seguir, y no vamos a quitar el dedo del renglón, hasta que la comunidad internacional y en primer lugar Estados Unidos, participe y se haga cargo en sus responsabilidades respecto a Centroamérica. No se ha puesto el respaldo, el apoyo, el interés de la comunidad internacional en desarrollar alternativas que permitan superar la pobreza, la marginación y el estancamiento, no se ha puesto ahí y en particular algunos países de Centroamérica han tenido poco respaldo de la comunidad internacional”, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.