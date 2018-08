Refuerzan seguridad en Polanco tras presuntas extorsiones de ‘La Unión Tepito’

La Policía de la Ciudad de México blindó diversos puntos de Polanco, tras la denuncia que hicieron restauranteros de esa zona sobre extorsiones, presuntamente por parte de integrantes del grupo delictivo “La Unión Tepito”.

Con patrullas, motocicletas y elementos a pie, policías de diversas corporaciones vigilan la zona llamada Polanquito.

En la esquina de Alejandro Dumas y Presidente Masaryk se instaló un punto de revisión de vehículos.

Esta semana, un grupo de personas se presentó a un restaurante de prestigio, ubicado en la calle Julio Verne, dijeron que eran de “La Unión Tepito” y exigieron un pago y una renta semanal.

El encargado de uno de los restaurantes extorsionados dijo que ante las intimidaciones de “La Unión Tepito” se siente presionado y que no pondría en riesgo su seguridad.

Tras recibir la denuncia, la Policía de la Ciudad de México anunció un dispositivo de seguridad.

Edgar Bautista Ángeles, subsecretario de Operación Policial de la Zona Norte de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSPCDMX), señaló que reforzaron la zona restaurantera de Polanco con un dispositivo de seguridad fijo y que la corporación estará al pendiente de que no sucedan casos de extorsión.

Los policías, que participan en el operativo, revisan vehículos y personas.

Gerentes de diversos restaurantes de Polanco señalaron que han sido extorsionados vía telefónica.

Francisco, restaurantero de la zona de Polanco, reveló que ha sido amenazado por teléfono:

Me han hablado por teléfono amenazándome que van a venir y me van a balacear, pero no ha pasado nada… Me han dicho que les tengo que hacer un depósito”.