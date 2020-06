Unidad móvil de transfusión sanguínea busca donadores en calles de la CDMX

Ante la falta de donadores de sangre por miedo a contagios por coronavirus, la unidad móvil del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea decidió salir a buscarlos en la CDMX

Esta unidad móvil -que cuenta con todo el equipo necesario- recorrió las calles de la Ciudad de México para acudir al llamado de Pablo, quien se quiso sumar al llamado de solidaridad convocando a sus vecinos

Mariana fue la primera en la lista. Cumplió con el periodo de aislamiento para no contagiarse ni contagiar, pero dice, con esto no basta. Y la oportunidad de ayudar le llegó prácticamente a la puerta de su casa.

Después de llenar un registro con datos generales, contestó preguntas sobre antecedentes de riesgo. Y pasó a la toma de signos vitales.

Los médicos, a bordo, la consideraron apta para la extracción de sangre.

En realidad mi marido quería que fuéramos, a mí me da un poquito de miedito la cosa de donar en un hospital, pero siendo así, pues creo que no hay ningún riesgo. Mis amigos médicos por ejemplo, me resulta conmovedor que son los que están al frente y además son los que donan, y además son los que dan comida, y además, entonces hay un punto en que uno tiene que hacer no sólo una cosa, si no todas las que pueda”, señaló Mariana, donante de sangre voluntaria.