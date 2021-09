Uñas de acrílico entorpecen la medición de oxígeno en la sangre para detectar posible caso de COVID

La práctica común entre mujeres de colocarse uñas de acrílico puede llegar a entorpecer la medición de oxígeno en la sangre, el uso del oxímetro, vital en esta época de pandemia de COVID-19.

“Cuando me contagié de covid, yo traía uñas de acrílico y me puse el oxímetro y arrojaba lecturas erróneas, me marcaba que tenía 85 de oxígeno y me espanté porque ya requería ir al hospital”, dijo María.