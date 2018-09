UNAM no es segura, denuncian alumnos

Aun con señalamientos de la comunidad estudiantil sobre inseguridad y narcomenudeo, en Ciudad Universitaria algunas facultades, como la de Derecho, reiniciaron clases.

“Llegamos a las 7, nos entregaron las instalaciones, muy bien, no hay ningún problema. Toda la escuela está caminando, con una asistencia leve pero los maestros todos”, indicó Tomás Caparroso Franco, maestro de la Facultad de Derecho.

Desde temprano, preocupados al no tener la certeza si habría clases y también preocupados por la inseguridad, los alumnos llegaron al campus universitario.

“Llega a haber muchos problemas de narcotráfico, personas que vengan drogas, asaltantes, cosas así”, dice Alejandro Trujillo, estudiante de la Facultad de Economía.

– ¿Qué hacen los elementos de vigilancia de la UNAM ante esto?

“Nada, se alejan”, aseguró Alejandro Trujillo.

Poco antes del mediodía, un estudiante se acercó al equipo de Noticieros Televisa para denunciar un presunto grupo de narcomenudistas a un costado de Rectoría.

“Son unas personas que están ahí, narcomenudistas, de este lado en una banca, siguen vendiendo la droga, parece que no les importa la situación de la universidad y de este lado parece que son unos halcones, son tres personas”, apuntó Jorge Rodríguez, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Otros estudiantes también denunciaron asaltos.

“Todo el tiempo escuchas a tus amigos, me asaltaron saliendo en Copilco, me asaltaron acá en CU, vi que una chica dijo que la violaron y hay acoso por parte de gente ajena a CU, hay acoso por parte de profesores”, apuntó Ina Hernández, estudiante de la Facultad de Psicología de la UNAM.

Por la tarde, mientras los estudiantes realizaban la Asamblea Interuniversitaria en el auditorio Alfonso Caso a unos metros de la patrulla 49 de Vigilancia UNAM, unos jóvenes preparaban lo que parecía ser un cigarro de marihuana.

Al darse cuenta que eran grabados, guardaron el cigarro, se levantaron y se mezclaron entre el resto de estudiantes.

“No hacen nada los de vigilancia, sí están en sus coches, vigilando, pero realmente no hacen nada y hay algunos que hasta los apoyan”, indicó Valeria Flores, estudiante Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.

-¿Es segura o no es segura Ciudad Universitaria?

“Pues no, no es segura, han pasado dos días del movimiento, aun no se puede decir que sea segura por qué no hemos visto cambios, no se ha visto cómo más seguridad”, destacó Ana Michel Vargas, estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración.

Con información de Francisco Santa Anna.

