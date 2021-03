UNAM despide a maestro que sugirió torturar a feministas

La Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció este miércoles 10 de marzo de 2021 que separó del cargo al profesor Genaro Castro Flores luego de sus comentarios sobre las protestas de grupos feministas con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Así mismo, aseguró que se brinda el acompañamiento legal correspondiente a las alumnas y alumnos que consideren vulnerados sus derechos.

En redes sociales circuló un video donde se aprecia a Genaro Castro Flores incita a torturar a las mujeres.

“Nada más porque los gobiernos o los gobernantes yo no sé qué hacen, no sé qué hacen, pero yo agarro una brigadita secreta y agarro dos, tres mujeres y me las llevo, las detengo y ahí las cuestiono. No le hace que al rato esté en el bote, pero te voy a torturar para que me digas quién te paga, quién te manda y cuál es tu objetivo, punto”.