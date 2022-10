Una mujer muere y decenas son hospitalizada por nuevo caso de intoxicación en Las Margaritas, Chiapas

Este viernes 14 de octubre se reportó una intoxicación con clembuterol en el municipio de Las Margaritas que provocó muerte de una mujer de 70 años de edad y que una veintena de personas fueran hospitalizadas.

Unas cuarenta personas, entre familiares, compadres, amigos y vecinos, acudieron a la celebración del cumpleaños número 70, de la señora Lilia López López, en la noche del miércoles en la cabecera municipal de Las Margaritas, Chiapas.

En las primeras horas, del jueves, la cumpleañera, familiares e invitados acudieron a médicos particulares cuando empezaron a tener dolor de estómago, diarrea, vómito y temperatura. Los más graves fueron trasladados al Hospital Básico Comunitario de Las Margaritas, pero como no recibieron atención médica, los trasladaron al Hospital General de Comitán.

Familiares de la mujer fallecida reportaron a las autoridades que la carne que habría ocasionado la intoxicación, se compró en el mercado de Las Margaritas.

“En este Ayuntamiento no tenemos una supervisión como tal, de salud; no hay un seguimiento de los alimentos, en el mercado, ay muchos negocios que se están poniendo, afuera del mercado, ambulante, hay mucha carne que igual está en la vía púbica, no tiene refrigerador, no tiene nada para la carne y creo que fue en vía pública donde lo compraron”, comentó una persona intoxicada en Las Margaritas, Chiapas.