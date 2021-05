Una joven denuncia abuso policial tras accidente vial en la CDMX

En la Ciudad de México, una joven acusó a policías de Seguridad Ciudadana de abuso policial, tras haber chocado su vehículo en Patriotismo.

Te recomendamos: CDMX, a dos puntos del semáforo verde por COVID-19: Sheinbaum

A través de las redes sociales, la afectada, de nombre Cecilia Miranda, explicó que la camioneta que conducía tuvo una falla en la transmisión y chocó contra una jardinera.

Tras esto, cuatro policías -tres hombres y una mujer- la acusaron de conducir en estado de ebriedad para luego ser esposada y arrastrada varios metros.

La joven aseguró que también le fueron robadas sus pertenencias.

“Ilesa, no me pasó absolutamente nada, ningún rasguño. Cruzo la jardinera, veo a un señor que estaba como a unos 20 metros a la izquierda de mí y le dije que estaba bien y cuando giro para ver la camioneta y ver qué había pasado, veo cómo empiezan a correr a mí inmediatamente cuatro policías: tres hombres y una mujer”, aseguró Cecilia Miranda.

“Un hombre y una mujer se abalanzaron sobre mí, afirmando que estaba drogada, afirmando que estaba borracha. Me empezaron a gritar que no podía hablar. Me esposaron, me empezaron a arrastrar aproximadamente 100 metros de la camioneta y la patrulla. Yo empecé a gritar a la gente que me ayudara. Y me empezaron a arrastrar, me tiraron al suelo. Me empezaron a decir que no podía hablar, que me callara”, agregó.