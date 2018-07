Melania Trump dice que fue un honor conocer a la reina Isabel II

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, dijo que había sido “un honor” conocer y tomar el té con la reina Isabel II.

En un mensaje en Twitter, la esposa del presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que había “disfrutado mucho de la visita y la compañía” de la monarca, de 92 años.

Isabel II recibió ayer al matrimonio Trump en el Castillo de Windsor, a 40 kilómetros de Londres, donde presenciaron un desfile militar y tomaron el té durante casi una hora.

Melania acompañó el mensaje en Twitter con cuatro imágenes del encuentro, tres en la que aparecen su marido, la reina y ella y una cuarta de los soldados que desfilaron.

It was an honor to meet and have tea with Her Majesty Queen Elizabeth ll. @POTUS and I enjoyed the visit and her company very much! pic.twitter.com/hTYIEPcjs6

— Melania Trump (@FLOTUS) 14 de julio de 2018