Despliegan operativo en Guadalajara por el partido ‘de alto riesgo’ Atlas-Querétaro

Un fuerte operativo tierra-aire se desplegó en Guadalajara, Jalisco, para el encuentro de futbol Atlas-Querétaro.

A cinco meses de los hechos violentos en el Estadio Corregidora, el operativo se activó desde la llegada del equipo visitante y concluirá hasta su salida de la ciudad.

“El día de hoy no vamos a escatimar recursos ni humanos, ni financieros, para el partido entre el Atlas contra los Gallos Blancos del Querétaro. Vamos a salvaguardar la seguridad de todos los aficionados y de las familias que vienen a gozar de un espectáculo deportivo”, dijo Pablo Lemus, presidente Municipal de Guadalajara.

Se activó a 800 elementos policíacos, 450 de la Policía Municipal de Guadalajara, en coordinación con agentes de Zapopan, policía vial, Guardia Nacional y seguridad privada.

El blindaje al Estadio Jalisco también es por aire con los helicópteros “Halcón” de Zapopan y “Zeus” de Guadalajara.

“Después de los acontecimientos que pasaron el 5 de marzo, yo creo que tanto las comisarías, como los gobiernos de los diferentes municipios y estados, así como la misma afición, nos dimos cuenta que eso no puede pasar, eso no puede seguir. No puede volver a pasar en ningún estadio del país”, indicó Juan Pablo Hernández, comisario general de la Policía de Guadalajara.