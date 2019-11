¡Mayday, mayday! Un avión Boeing con 360 personas aterriza de emergencia en Los Ángeles

Un Boeing 777 de Philippines Airlines, con 360 personas a bordo, realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California, después de que uno de sus motores se incendiara.

VIDEO: Philippine Airlines #PR113 Los Angeles LAX to Manila (Boeing 777-300ER RP-C7775) declared ‘Mayday’ after departing Runway 25R at 1150PST (1950UTC) today due to starboard engine failure, with ‘loud bangs’ heard from the ground.

Source: ABCNews pic.twitter.com/3JOr1nUc4N

— Airport Webcams (@AirportWebcams) November 22, 2019