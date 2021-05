“Yo no tengo miedo”, dijo Abel Murrieta en su último spot, un día antes de ser asesinado

“Yo no tengo miedo”, dijo Abel Murrieta en su último spot. Movimiento Ciudadano dio a conocer el spot de su candidato a la presidencia municipal de Cajeme, Sonora, que grabó un día antes de ser asesinado.

“Soy Abel Murrieta y quiero decirles que Cajeme va a dejar de tener miedo, vamos a recuperar el tiempo perdido, va en serio contra la inseguridad y la impunidad. Ya basta que los malandros sean los dueños de nuestras calles. Va en serio, basta que las drogas nos roben a nuestros jóvenes y destruyan a nuestras familias. Soy un hombre de ley y voy a poner orden, a mí no me tiembla la mano. Yo no tengo miedo. A mí nadie me va a corromper. Va en serio”, dijo Abel Murriera, candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Cajeme.