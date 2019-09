Ulises se debate entre la vida y la muerte tras ataque en ‘El Caballo Blanco’, en Coatzacoalcos

A una semana del ataque en el bar “El Caballo Blanco” en Coatzacoalcos, se mantiene en 30 el número de víctimas.

Otras tres personas permanecen hospitalizadas, graves, como Ulises, un joven que lucha por su vida.

Ulises Contreras Sánchez trabajaba como barman en “El Caballo Blanco” de Coatzacoalcos. Tiene 21 años de edad y es el principal sostén de su familia.

Hace apenas ocho meses comenzó a trabajar en el centro nocturno, donde la noche del martes 27 de agosto, presenció el ataque desde la barra del lugar.

“Yo no quiero nada en contra de nadie, sino quiero que mi hijo se logre, sí, porque no puedo decir cómo fue el asunto y no puedo hablar así nomás al aire ¿no? no sé, lo que Dios diga, él sabe lo que va hacer con ellos ¿no?, dijo Guadalupe Contreras, padre de Ulises.

Ulises permanece grave en el Hospital General del Puerto de Veracruz, adonde fue trasladado pocas horas después del ataque.

“Está todo quemado, todo quemado, está muy malo, ahorita está, todavía está malo, muy malo, cuando yo entré a verlo no se reconoce, ahorita quizás ya un poquito porque pues le están poniendo un poquito de tratamiento, pero pues solamente Dios sabe lo que va a hacer”, comentó Elia Sánchez Contreras, tía de Ulises.

A una semana de los hechos, la puerta de madera que da acceso al bar ubicado en la colonia Palma Sola se abrió y se pudo observar cómo quedó el interior.

Parte del techo colapsó por las llamas y buena parte del mobiliario quedó en cenizas.

Todavía se pueden apreciar algunas sillas amontonadas y tiradas, quizás del momento en que todas las víctimas corrieron a refugiarse a los camerinos.

“¿Cómo te llamas? Yosimar Rio López. ¿De dónde eres? Coatzacoalcos, Veracruz. ¿A qué te dedicas? A vender droga. ¿Por qué te detuvieron? Por chapulín. ¿Tú cómo te llamas? Agustín Javier Ronzón González”.

Se trata de un video que circuló a través de redes sociales, pocas horas después del ataque.

Es la ejecución de dos personas de Coatzacoalcos.

Se decía que Agustín Javier Ronzón era el propietario de “El Caballo Blanco” y que había sido ejecutado por el mismo grupo delincuencial que incendió el bar. Sin embargo, este fin de semana, la madre del joven negó la versión.

“Le estoy diciendo que mi hijo ni encargado, ni dueño, ni nada era de ese bar, nada de ese bar era mi hijo. Pero mi hijo, mire señorita, tenía siete años que se fue a Veracruz y gracias a Dios allá estaba bien, mi hijo vino a Coatzacoalcos porque se iba a operar, me lo operaron en el hospital y se casaba mi hermano. Yo hasta maldigo la hora en que mi hijo vino”, dijo la mamá de Agustín Javier Ronzón.

Con información de Jorge Morales.

