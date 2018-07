Ulises Ruiz culpa a EPN de la derrota del PRI el 1 de julio

El exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz culpó este viernes al presidente Enrique Peña Nieto y al rechazo a sus políticas federales de la derrota del PRI el pasado 1 de julio en la elección presidencial.

Agregó que “los que cometieron los errores de estrategia, los que cometieron los errores de selección interna y obviamente lo que influyó determinantemente es el rechazo que tiene el presidente y las políticas federales que se reflejan y se las cobran al PRI el 1 de julio. ¿Cómo quieren refundar al PRI los que lo refundieron?”.

Ulises Ruiz, quien encabeza Democracia Interna, la corriente más beligerante en el partido, afirmó que el PRI requiere de un cambio profundo, empezando por la renovación de una dirigencia de transición.

Se tiene que hacer un cambio profundo en el partido, empezando por la renovación en esta dirigencia de transición. Claudia (Ruiz Massieu) tiene una labor importante, pero no puede ser ella. Ella fue parte de la derrota. (…) Se requiere que se construya una dirigencia de transición que pueda garantizar equidad en la contienda, se lance la convocatoria en el mes de febrero como marca el estatuto y se abra la consulta a militantes y simpatizantes para que el nuevo presidente del PRI electo por la militancia y simpatizantes sea quien convoque a Asamblea Nacional y revise al PRI en esa asamblea en todas sus partes”, dijo.

Al referirse al método de selección del candidato para la Presidencia de la República, Ulises Ruiz insistió en que Democracia Interna sí se pronunció en contra de que se abrieran los candados y argumentó que existían hombres y mujeres que podrían haberlos representado en la candidatura, pero la línea del partido no lo permitió.

Había línea ya de quien manda en el PRI, del primer priista del país para abrir los candados y fuimos arrasados en esa Asamblea Nacional. Señalamos los errores que se estaban cometiendo, un poco antes de la asamblea incluso, poniendo a Enrique Ochoa que no tenía ni la militancia ni la preparación para ser presidente del PRI. (…) Incluso si no hubieran insistido en poner a Meade, no era ni necesario abrir los candados si íbamos en un frente y pudo haber postulado uno de los partidos del frente y el PRI sumado a esa dirigencia, sin necesidad de haber lastimado a la militancia”, detalló.