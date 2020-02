UIF presentará en marzo denuncias contra Emilio Lozoya

Será en la primera quincena de marzo, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera, habrá concluido las dos investigaciones adicionales que realizan en torno al ex director de PEMEX, Emilio Lozoya, y presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República.

Así lo reveló el Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, entrevistado luego de asistir a la Ceremonia Luctuosa de Francisco I. Madero en Palacio Nacional.

Dejó claro que hay varias investigaciones abiertas por presuntos actos ilegales en la pasada administración, pero hasta ahora no hay nada en contra del ex Presidente Enrique Peña Nieto.

“Tenemos muchas investigaciones abiertas de temas de su administración, no ha aparecido él, pero bueno, evidentemente, no se descarta que pueda existir algo, pero en este momento no hemos, no tenemos, digamos, ninguna investigación que nos haya llevado a una actividad ilícita por parte de él”, agregó.