Unión Europea condena el asesinato de dos periodistas españoles en Burkina Faso

En assassinant des journalistes au #BurkinaFaso, les terroristes ont montré une fois de plus leur lâcheté et vrai visage criminel: celui de défenseurs d’un obscurantisme qui annihile toute liberté d’expression et parole.

Notre pleine solidarité aux familles endeuillées. #AUEU

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 27, 2021