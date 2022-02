Ucranianos en México se manifiestan en Embajada de Rusia para exigir alto al fuego

Decenas de ucranianos radicados en la Ciudad de México realizaron una protesta afuera de las instalaciones de la Embajada de la Federación de Rusia en México, para exigir alto a la invasión.

Yuliia de 31 años, nacida en Jarkiv, Ucrania, tiene 7 años viviendo en la Ciudad de México y cuenta cómo su familia ha vivido las primeras horas de ataques rusos.

“Mi mamá se despertó en la madrugada porque escuchó las explosiones de cohetes, mi familia esta súper asustada, ellos no están entendiendo todavía no entienden qué pasó, que un pueblo hermano nos ataca a nosotros, mi mamá hoy ya salió al súper, a comprar algo de la comida, hay filas en los supermercados, están atacando actualmente los objetos de infraestructura crítica ucraniana y, la verdad, eso da mucho miedo, no hay donde huir, actualmente no puedes salir en un avión del país, están cerrados todos los aeropuertos solamente puedes huir por la frontera por Polonia, así que decidieron quedarse en casa, resguardados, unidos”, dijo Yuliia Peresadko.