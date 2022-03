Ucranianos acuden a Cámara de Diputados en México para pedir ayuda humanitaria

Una decena de mujeres ucranianas, que radican en México, llegó a la Cámara de Diputados para demandar apoyo humanitario para su país, invadido militarmente por Rusia.

“Nosotros somos ucranianos, somos duros, somos muy valientes, muy fuertes y queremos que nuestro país sobreviva de esa situación y estamos libres, no podemos que algún asesino nos está matando así de fácil, nosotros vinimos aquí, vivimos en México y vinimos a Cámara de Diputados para que nos apoyen, necesitamos ayuda humanitaria para la gente, niños se están muriendo, no tienen que comer, necesitamos comida para los bebés, para la gente, para soldados, necesitamos, de verdad, apoyo, medicamentos nos falta (y luego dice una frase en su idioma y las demás la secundan)”, dijo Marharyta Sorokhan, ucraniana.

Fueron recibidas por diputados del PAN y ofrecieron una conferencia de prensa.

“Este momento es en el que decimos: no, decimos basta, Ucrania no es un país que va a tolerar que quieren aprovecharse de nuestros triunfos, basta. ¡basta! demasiados, hemos sido la tierra en que quienes han querido beneficiarse en nuestras propias batallas, basta. Basta de que en el mundo piense que somos parte de lo que Rusia quiere de nosotros, basta. Basta de que nuestras luchas no sean nuestras, basta, basta, basta. Somos Ucrania, somos ucranianos, hablamos ucraniano y somos europeos”, detalló Elena Varkhol, ucraniana.