Ucraniana y ruso huyen de los bombardeos y contraen matrimonio en Tijuana para poder ingresar a EEUU

Una pareja de migrantes, una ucraniana y un ruso, contrajeron matrimonio en Tijuana para poder ingresar a Estados Unidos.

Son ucranianos en un autobús que los llevará a una nueva vida en Estados Unidos.

“Estados Unidos es mi sueño. He soñado con Estados Unidos desde hace años y ahora estamos teniendo la oportunidad de ir a Estados Unidos para tratar de dar inicio a una nueva vida, quiero seguir estudiando para hacerme programador”, dijo Moisei Petrovanchuk, refugiado ucraniano.

Los sueños rotos por la guerra en su país se adaptaron a otras circunstancias, como la boda entre Daría Sakhniuk ucraniana y Shemen Bobrovski, de nacionalidad rusa, de la cual Enrique Lucero, Director Municipal de Atención al Migrante de Tijuana, fue testigo.

“Ellos no pudieron hacerlo allá en Ucrania, por que llegó la invasión y tuvieron que huir de manera pronta y llegaron a Tijuana con esa preocupación, porque no pueden pasar si no se comprueba el enlace matrimonial”, afirmó Enrique Lucero Vázquez, director Municipal Atención del Migrante, Tijuana.