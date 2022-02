‘Ucrania ofrece retorno a la paz’ tras ataque de Rusia, dice presidente Volodimir Zelenski

‘Ucrania ofrece retorno a la paz’ tras el ataque de Rusia, dijo hoy, 24 de febrero de 2022, el presidente Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski reiteró que su Gobierno “ofrece un retorno a la paz” tras el inicio de la ofensiva militar por parte de Rusia, antes de pedir a Occidente apoyo ante la ofensiva y advertido de que, en caso contrario, “la guerra llamará a sus puertas” en el futuro.

“Recalcamos que no es Ucrania la que eligió el camino de la guerra, pero Ucrania ofrece un retorno a la paz”, ha dicho en un discurso televisado. “Hoy he hablado con muchos líderes. Los de Reino Unido, Turquía, Francia, Alemania, la Unión Europea, Estados Unidos, Suecia, Rumanía, Polonia, Austria y otros. Si ustedes, queridos líderes europeos, queridos líderes mundiales, líderes del mundo libre, no nos apoyan hoy, mañana la guerra estará llamando a vuestra puerta”, dijo.