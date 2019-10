Empresa vinculada a Hunter Biden, bajo la lupa en Ucrania

La Fiscalía General de Ucrania realizará una auditoría a una investigación sobre la compañía de gas natural Burisma Holdings, de la que alguna vez el estadounidense Hunter Biden formó parte de su junta directiva.

El fiscal general de Ucrania, Ruslan Riaboshapka, reiteró este viernes en rueda de prensa ofrecida en Kiev, que no conoce evidencia de actividad criminal por parte de Biden, hijo del exvicepresidente estadounidense Joe Biden.

Aseguró que ningún funcionario extranjero o nacional lo ha contactado para solicitar la auditoría a Burisma, reportó la cadena de noticias CNN.

Estamos revisando todos los casos abiertos por la oficina del fiscal anterior”, afirmó Riaboshapka, al ser cuestionado sobre Burisma.

“Realizaremos una auditoría de casos anteriores, incluido el de la gasera ucraniana”, reiteró el fiscal general.

Detalló que conoce al menos 15 investigaciones en las que puede estar involucrada Burisma, su propietario Nikolai Zlochevsky, y un asociado identificado como Serhiy Zerchenko, y que todos serán revisados.

Trump busca una nueva investigación contra los Biden

Una investigación judicial a la compañía fue cerrada en 2016, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que fue debido a la intervención del padre de Hunter Biden, el entonces vicepresidente Joe Biden, quien estuvo en el cargo desde enero de 2009 hasta enero de 2017.

Pero las investigaciones en Ucrania no produjeron ningún enjuiciamiento y no hay evidencia de irregularidades por parte de Hunter Biden ni de que haya sido investigado en particular.

Según funcionario ucranianos, la investigación a Burisma se centró de 2010 a 2012, antes que Hunter se uniera al directorio de esta empresa.

Trump ha insistido al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que abra una nueva investigación del caso, en momentos en que Joe Biden es considerado el principal contendiente por la nominación presidencial demócrata para los comicios de 2020 en Estados Unidos.

En una llamada telefónica realizada el 25 de julio pasado, Trump le habría pedido a Zelenski investigar a Hunter y Joe Biden.

La Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobó iniciar una investigación para determinar si somete a juicio político al presidente, luego que un denunciante presentó una queja expresando su preocupación porque Trump estaba “usando el poder de su oficina para solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones de 2020”.

