Joven denuncia que fue violada por conductor de Uber en Guadalajara

Te recomendamos: ‘Llegué a un punto de horror’: Brenda narra cómo se salvó de ser secuestrada por un chofer de Uber

Así recuerda Osiris Méndez la madrugada del 26 de julio, cuando fue abusada sexualmente por un conductor de la plataforma Uber.

La joven de 19 años, compartió un video en su cuenta de redes sociales, donde relata lo que vivió.

Recuerda que al salir de trabajar como hostess en un antro de la colonia Providencia, de Guadalajara, pidió un taxi ejecutivo cerca de las 2:50 de la madrugada.

Antes de abordar, notó que las placas no coincidían con las de la aplicación.

Cuestionó al chofer y éste le respondió que la app presentaba fallas.

A unas cuadras de distancia, el conductor no dio una vuelta en donde debía.

Osiris descubrió que el viaje no se había iniciado y que el mapa en su celular no se movía.

El chofer se detuvo en un punto de la avenida Providencia.

Osiris intentó bajar, pero no pudo.

El sujeto, el chofer agarró el volante, fuerte así con fuerzas y como que tomó un respiro y al momento de voltear me dijo ¡ya valiste ver…a!, me empezó a insultar, me dice dame todo lo que tengas”, agrega Osiris Méndez.

Osiris le entregó todo y le suplicó que la dejara ir.

Y me empieza a violar, me empezó a violar, me lastimaba, me daba asco, yo quería llorar, no podía, era tanto asco, tanto miedo que tenía”, dice la víctima.