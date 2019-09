Uber se deslinda de abuso sexual de joven en Guadalajara

En un comunicado, la empresa Uber se deslindó del abuso sexual de una joven en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, después de abordar un vehículo que pidió por aplicación.

Te recomendamos: Una joven denuncia que fue violada por un conductor de Uber en Guadalajara

A partir de la descripción pública de los hechos, y del análisis mediante diversas herramientas, podemos concluir que el incidente no ocurrió en un viaje contratado a través de la aplicación de Uber. La usuaria no abordó el vehículo asignado por la plataforma en el día y hora señalados. “Somos absolutamente respetuosos del testimonio y valentía de Osiris al hacer pública su experiencia. Nadie debería pasar por una situación como la descrita”

Se puede leer en el comunicado de Uber.

Osiris Méndez contó en sus redes sociales que la madrugada del 26 de julio fue abusada sexualmente presuntamente por un conductor de la plataforma Uber.

Recuerda que al salir de trabajar como hostess en un antro de la colonia Providencia, de Guadalajara, pidió un taxi ejecutivo cerca de las 2:50 de la madrugada.

Antes de abordar, notó que las placas no coincidían con las de la aplicación. El chofer dijo que la app presentaba fallas.

Yo pedí un Uber como 2.48, 2.50 más o menos para ya irme a casa a descansar, desde lejos un conductor me hace, así como que “hey acá estoy”, camino hacia él y le pregunto ¿Uber de Osiris? Lo que él me contesta “sí” y yo o.k. Algo muy raro fue que sus placas no coincidían con las mías”

A unas cuadras de distancia, el conductor no dio una vuelta en donde debía.

El chofer se detuvo en un punto de la avenida Providencia y le exigió a la joven que le entregara sus pertenencias.

Osiris le entregó todo y le suplicó que la dejara ir.

Y me empieza a violar, me empezó a violar, me lastimaba, me daba asco, yo quería llorar, no podía, era tanto asco, tanto miedo que tenía”