Twitter prohíbe publicidad política

El presidente ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, anunció este miércoles que ya no aceptará publicidad política a nivel mundial, a partir del próximo 22 de noviembre.

“Un mensaje político gana alcance cuando las personas deciden seguir una cuenta o retuitear. Pagar por el alcance elimina esa decisión, forzando mensajes políticos (…) dirigidos a las personas. Creemos que esta decisión no debe verse comprometida por el dinero”, afirmó Jack Dorsey.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵

— jack 🌍🌏🌎 (@jack) October 30, 2019