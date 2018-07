Miles de turistas visitan zona arqueológica de Monte Albán en Oaxaca

Durante estas vacaciones de verano, miles de turistas han llegado a la zona arqueológica de Monte Albán, en la ciudad de Oaxaca, aprovechando su visita por las fiestas de la Guelaguetza.

La cultura que hay aquí en Oaxaca no nada más es venir a ver la Guelaguetza o venir a ver las artesanías, sino sobre todo la cultura”, dijo Norma Angélica Rubalcaba, una turista.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Monte Albán es una de las cinco zonas arqueológicas más visitadas del país.

La temporada de la Guelaguetza es una de las de mayor afluencia de turistas en todo el año.

Llevamos hasta la fecha alrededor de más de 100 mil visitantes, pero en promedio el año pasado se recibieron más de 400 mil visitantes, lo que confirma que Monte Albán es un atractivo turístico muy importante para el estado de Oaxaca”, señaló Patricia Martínez Lira, sub directora de la zona arqueológica.

Familias enteras recorren las pirámides, plazas, juegos de pelota y monolitos.

Solo este domingo, más de ocho mil personas llegaron a Monte Albán.

Es una cultura a nivel mundial, reconocida y pocos países tienen nuestra cultura, es incansable admirar nuestra cultura”, dijo Armando Prado, turista.

Hasta ahora, el INAH no ha reportado incidentes con los visitantes de la zona arqueológica.

Desfilan delegaciones indígenas en Oaxaca por Guelaguetza

Las calles del Centro Histórico de Oaxaca se llenaron nuevamente con el colorido, tradiciones y costumbres de las comunidades indígenas del estado.

Es el segundo desfile de las delegaciones indígenas, que, como cada año, llenan las calles de Oaxaca en la víspera de los lunes del cerro, en las fiestas de la Guelaguetza.

“Fabuloso, no hay palabras para describir este espectáculo que no hay en el mundo, más que en Oaxaca. El que más me agrada por mi tierra Ocotlán de Morelos y la Chinas Oaxaqueñas y sobretodo también Huautla de Jiménez”, dijo Mónica López.

Fátima integra la delegación de chinas oaxaqueñas, que representan las costumbres de la capital oaxaqueña.

Junto con su grupo realizó el recorrido por las calles del centro, donde representaron también la calenda típica de las fiestas oaxaqueñas.

“Primero que nada, ser oaxaqueña y representar la china oaxaqueña pues para es un orgullo, porque pues soy del valle, bailo el jarabe y todo eso. Nos preparamos todo el año, desde que termina este año nos seguimos preparando”, explicó Fátima Moreno López, bailarina.

En pocas horas, los asistentes pudieron deleitarse con las costumbres, de las ocho regiones de Oaxaca.

El desfile de las delegaciones partió del Jardín Conzatti, tomó la avenida Juárez, llegó al andador turístico y terminaron frente al teatro Macedonio Alcalá, ante el aplauso y las ovaciones de miles de personas, que así disfrutaron de las tradiciones oaxaqueñas.

