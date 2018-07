Turistas disfrutan del calor de Acapulco durante este verano

En el puerto de Acapulco, cientos de turistas disfrutan de las vacaciones de verano con temperaturas que superan los 35 grados a la sombra.

Playas de la bahía como La Condesa, El Morro, Papagayo y Hornos, lucen llenas de visitantes.

Los deportes náuticos extremos, la amplia gastronomía y la intensa vida nocturna son atractivos que el turismo disfruta durante estos días de descanso.

Súper rico, el agua está deliciosa, está muy rico, puedes subirte a la moto, yo ya me subí a la banana, el parachute, todas las actividades están padrísimas”, dijo Karen Trujillo, turista.

“Hay solecito, pero está muy rico, me agradó mucho el clima, las playas muy limpias, todo muy agradable, la verdad me la he pasado muy bien”, aseguró Alexa Fernanda Ayala, otra visitante.

Este sábado, el puerto alcanzó 70 por ciento de ocupación, aunque hoteles de la zona dorada ya reportan todas sus habitaciones ocupadas.

El clima ahorita está como siempre, soleado, muy a gusto para los turistas, las playas también a muy buena temperatura, estamos como en 83% de ocupación hotelera en Acapulco Dorado”, reiteró Jesús Valenzuela, prestador de servicios.

“En cualquier lugar encuentras fiesta y en cualquier lugar está el ambiente”, agregó Karen.

Carreteras, avenidas y playas son vigiladas por policías, soldados y marinos que resguardan al turismo durante este periodo vacacional.

Protección Civil redobló las acciones para prevenir a la población y al turismo que visita el Puerto, para evitar casos de deshidratación o golpe de calor.

Boletinando recomendaciones a la población para que se tomen todas medidas preventivas principalmente con la hidratación, alimentación. Informar a las turistas diciéndole que de 12 a cuatro pues se protejan perfectamente usen factores de protección solar”, indicó Sabas Arturo De La Rosa Camacho.

En Acapulco los vacacionistas que han llegado a pasar el verano salen a calle con ropa cómoda, se hidratan constantemente y evitan exponerse a los rayos solares.

Hace mucho calor eso sí mucho bochornoso. Tomar mucho líquido antes que todo para no deshidratarse”, reconoció Andrea López, turista de Ciudad de México.

Protección Civil estima que las altas temperaturas continuarán debido a que se está adelantando “La Canícula”, la época más calurosa del año.

Con información de Janosik García

LHE