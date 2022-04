Cuatro turistas quedan atrapadas por tres horas en elevador de hotel de Puerto Escondido

Bomberos de Oaxaca implementaron un operativo de rescate para poder liberar a cuatro personas, entre ellas una menor de edad, que quedaron atrapadas en el elevador de un hotel de Puerto Escondido.

De acuerdo con el parte oficial, las turistas iban a su habitación poco antes de la medianoche del lunes, cuando el elevador se paró y dejó de funcionar.

De inmediato dieron la voz de alerta para que las autoridades pudieran realizar el rescate.

“Joven, sáquenos, por favor, haga lo que sea, pero sáquenos, por favor, por favor. Solo sáquenos, no me importa que tenga que romper el elevador y que tenga una autorización, es un elevador, a cuatro vidas”, se escuchaba dentro del elevador.

Durante varios minutos, intentaron abrir la puerta del elevador, pero estaba trabado.

Después, intentaron hacerlo reiniciando el sistema, pero sólo lograron abrir una pequeña rendija, donde pudieron recibir agua.

Al no poder liberar la puerta, familiares y amigos de las personas atrapadas pidieron a los bomberos forzar o romper la puerta para que las jóvenes pudieran salir.

Sin embargo, de acuerdo con el reporte oficial del Cuerpo de Bomberos de Oaxaca, la administración del hotel les impidió realizar la apertura forzada y les pidió que esperaran hasta que llegara un técnico de Bahías de Huatulco para abrir el elevador.

“El encargado dijo que no permitía o no permitiría que se hiciera ninguna maniobra porque el costo del elevador, pues, era muy elevado y no quería que se le fuera a causar absolutamente ningún daño, imagínense nada más el tiempo que estas personas tuvieron que esperar en una crisis”, dijo Manuel Maza Sánchez, director de Bomberos de Oaxaca.