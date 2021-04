Turistas abarrotan playas en Sonora pese a prueba obligatoria de COVID-19

Cientos de turistas llegaron a las playas de San Carlos Nuevo Guaymas, en el estado de Sonora, a pesar de que para ingresar se debe presentar una prueba negativa de COVID-19.

En el malecón se instalaron retenes para revisar que los turistas contaran con la prueba de lo contrario se les impedía el acceso.

Aún con las restricciones emitidas por la Secretaría de Salud en el estado de Sonora se pueden apreciar a familias que lograron llegar a las playas de San Carlos Nuevo Guaymas.

A pesar de la vigilancia, algunos tu20ristas dicen que no le pidieron una prueba negativa de COVID-19.

En los 20 kilómetro de playa solo se permite un aforo del 75% y no se permite acampar, ni música en vivo.

“Las playas hasta las 6 pm no se va permitir ingerir bebidas embriagantes en lo que es el bulevar, no se va permitir que se estacionen los vehículos no se van a permitir las islas, Los lineamientos sanitarios guardar la distancia, usar gel antibacterial y el uso de cubre bocas”, dijo Mario Alberto Mayo Tirado, coordinador Protección Civil Municipal Guaymas