Turista vuela sin arnés en vuelo de ala delta en Suiza; estuvo a punto de morir

Un video conmocionó a usuarios de redes sociales al observar a un turista aferrado a su vida a un ala delta en Suiza. El arnés de Chris Gursky no estaba correctamente conectado cuando él y su instructor se lanzaron desde una montaña de 4 mil pies.

Fue su primer vuelo en ala delta. Durante más de dos minutos, el hombre cuelga del ala delta, volando sobre los árboles mientras se dirigen hacia una gran área de aterrizaje cubierta de hierba.

Un YouTuber compartió el aterrador video del primer día de vacaciones de Chris Gursky en Suiza, después de que la divertida actividad se convirtió en una ‘experiencia cercana a la muerte’.

Gursky tuvo que aguantar colgado durante 2:14 segundos mientras el piloto intentaba desesperadamente dirigirse con una mano para llevarlo a salvo al suelo.

El impactante video muestra el roce de la muerte al no estar sujetado apropiadamente, segundos después de que la pareja despegara, se da cuenta de que no está atado.

Se agarra fuertemente una barra de metal con su mano izquierda y sostiene al instructor con la derecha. El piloto hace todo lo posible para no tirarlo, pero tiene problemas para controlar el planeador.

Mientras vuelan sobre más árboles, la aeronave sube y el piloto sigue agarrando desesperadamente a su pasajero con la mano izquierda.

No me quedaba mucho agarre, mi mano se estaba abriendo, me estaba deslizando”, dijo Gursky.