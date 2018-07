Una turista es lanzada por un Guardia Real británico en Windsor

Un miembro de la Guardia Real británica empujó a una turista en el castillo de Windsor, una de las residencias predilectas de la reina Isabel II, según muestra un video que se ha viralizado en las redes sociales.

En el video, de apenas 20 segundos, se puede ver como el guardia, luciendo el característico uniforme rojo y sombrero alto de piel de oso conocido como “morrión”, comienza su marcha.

La mujer, que se saltó el cordón de seguridad, se encontraba en el paso del guardia, quien no dudó en continuar su marcha empujando a la mujer mientras ella emitía un agudo chillido.

Tras el percance la afectada, con vestido amarillo, se echa a un lado y el soldado prosigue su marcha.

Queen's Guard Shoves A Tourist Out Of His Way Outside Windsor Castle pic.twitter.com/YW12S7Njii

— KeepGif (@KeepGif) 25 de julio de 2018