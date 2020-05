El turismo en México ha perdido más de un billón de pesos por pandemia, informó este martes Miguel Torruco, Secretario de Turismo.

Te recomendamos: Continuarán fines de semana largos para reactivar el turismo en México, tras pandemia

Torruco dijo que de prolongarse hasta el verano el confinamiento por coronavirus, habría una reducción del 20.6% del PIB Turístico, que pasaría del 8.7% al 6.9%.

Informó que en el primer trimestre de este año arribaron a México 14 millones 5 mil turistas internacionales, 36.5% menos que en el mismo periodo del 2019.

Mientras que los ingresos en divisas por visitantes internacionales alcanzaron los 7 mil 221 millones de dólares, que significó 44.6% menos que el año anterior.

Celebró que existen en marcha proyectos de inversión turística por 287 mil 700 millones de pesos, que representan 90 mil 300 nuevos cuartos de hotel y 79 mil nuevos empleos.

Destacó que la reactivación de la actividad turística estará enfocada al turismo interno que en 2019 significó un total de 258 millones de turistas.

Informó que la venta y promoción de Destinos turísticos a través de las redes sociales pasará del 58 al 70%

Y que se logró que no se quitaran los “fines de semana largos”.

Participó en una videoconferencia con la directiva de la Canacintra, en la que, después, estuvo la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich.

Pavlovich habló de la videoconferencia que tuvieron integrantes de la Conago con las autoridades de la Secretaria de Salud para ver el tema de la reapertura de actividades, prevista para el primero de junio.

Dijo que en Sonora se reabrirán gradualmente los sectores automotrices, aeroespacial y de construcción, pero que ha sido difícil que la gente entienda que no será una apertura generalizada.

“Yo tengo una hija que vende vestidos de novia y tiene una tienda desde hace como dos años y ella ya había puesto citas el primero de junio y le dije: No, es que tú no vas a abrir le dije, o sea yo no sé quién te dijo que tú vas a abrir, pues es que dijeron que van a abrir, no le dije, tu no abres, o sea tú no eres esencial”, agregó.