Está terminado el Túnel Emisor Oriente: Conagua

La titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, informa que, tras 11 años de construcción, desde hace más de seis semanas finalizaron los trabajos del Túnel Emisor Oriente.

Te recomendamos: Túnel Emisor Oriente, listo antes de temporada de lluvias

En conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, Blanca Jiménez detalló que la caja de caudales de repartición, que componen el Túnel Emisor Oriente, ya está funcional.

El túnel está terminado desde hace más de seis semanas, de hecho, se terminó antes de que iniciara la temporada de lluvias. La caja de caudales está funcional a partir de esta semana junto con el túnel, operativamente y funcionalmente ya va a estar operativo. Va faltar concluir parte del revestimiento que no se requiere para pasar el agua, es un revestimiento mucho más fino para que dure muchos más años, pero ya podría pasar el agua”.

La titular de Conagua, Blanca Jiménez, en conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador. (Redes sociales AMLO)

La titular de Conagua señaló que no aún falta la instalación de jardines y una serie de cosas que no son necesarias para operar.

La funcionaria federal destacó que a pesar de las intensas lluvias que se han registrado en la Ciudad de México no ha sido necesario aún su funcionamiento y no se pondrá en operación si no se requiere, esto para avanzar en la finalización del 100 % de su construcción.

Reveló que el costo del Túnel Emisor Oriente se elevó hasta cuatro veces debido a que no se hicieron correctamente los estudios para realizar la obra.

Tuvo un costo muy por arriba, como entre 4 o 5 veces más que el costo estimado, se arrancó sin un plan apropiado, un plan completo”, dijo Blanca Jiménez

La directora de Conagua detalló que la obra está siendo auditada debido a que no se entregó en el tiempo acordado, por lo que las empresas encargadas de construirla serán penalizadas.

Tuvo mucho retraso, actualmente está superauditada, continuamos auditándola, y ahorita también se va, esto no es una buena noticia, pero ya están informadas las empresas, pero como no acabaron en la fecha que habían dicho. También se les va a aplicar una penalización”, indicó Blanca Jiménez.

Con información de redes sociales AMLO.

RAMG