Tumbas abiertas y huesos escondidos: Lo que se ve en panteón de Iztapalapa, donde se robó el cuerpo del bebé Tadeo

Tras darse a conocer la compra-venta de huesos humanos, se realizó una visita con autoridades de la alcaldía Iztapalapa a panteones de la demarcación donde se constataría a los deudos de que los restos de sus familiares están debidamente cuidados, sin embargo, lo que se encontró fue muy preocupante: huesos humanos desperdigados, mezclados con escombro, escondidos por los trabajadores del panteón.

Te recomendamos: De la tumba al comercio electrónico: Así es el tráfico de huesos humanos en CDMX

En Punto documentó una serie de irregularidades como tumbas con huesos humanos expuestos y regados en los pasillos del panteón civil San Nicolás Tolentino.

“Justamente por el paso de la erosión, los movimientos, por las actividades de trabajo, de movimiento, pues muchas veces se exponen”, destacó José Antonio Jiménez, director general de Gobierno en la alcaldía Iztapalapa.

El hallazgo ocurrió durante un recorrido ofrecido por las autoridades de la alcaldía Iztapalapa, para mostrar las acciones implementadas para evitar delitos en los cementerios, como la exhumación y venta clandestina de restos humanos, de inmediato, policías auxiliares de la Ciudad de México, rodearon el sitio.

En otro punto del cementerio y pese a la negativa de las autoridades, se documentó cómo algunos trabajadores del lugar tenían huesos humanos escondidos.

“Hay gente de aquí que vende esos huesos no, sí, cómo se hizo limpieza o los perritos lo andan jalando luego, quién sabe de dónde se los sacan, luego los ruñen, sí, por qué tenían escondidos esos huesos acá; es que sacamos toda la basura es por eso que llegan a salir pues, pero esos no se tiran, son de los olvidados, que luego así cuando los dejan así están, o sea dejan regados, lo que podemos hacer es luego los escondemos, ahorita como se hizo limpieza ahí salieron, pero dónde los esconden, ahorita ahí a ver dónde los echa en un hoyo o a ver dónde”, dijo un trabajador del panteón San Nicolás Tolentino.

Autoridades del panteón impidieron a los trabajadores dar declaraciones sobre el destino final de los huesos, que ocultaron dentro de una tumba al azar.

“Qué pasa con esos huesos que recogieron y el mismo trabajador dijo que los esconden o los tiran, pues mire, generalmente aún así no puede haber huesos regados, uno pudiera estar caminando entre las fosas, los pasillos y estar viendo restos, no eso no debe ser”, señaló José Antonio Jiménez, director general de Gobierno de la alcaldía Iztapalapa, en CDMX.

El panteón civil de San Nicolás Tolentino es el segundo más grande de la Ciudad de México, tiene una extensión de 113 hectáreas y más de 810 mil tumbas, fue aquí donde, según las autoridades, se exhumó de forma ilegal el cuerpo del bebé Tadeo entre el 6 y el 9 de enero pasados. Aunque la alcaldía Iztapalapa niega tener registro de exhumaciones clandestinas en sus panteones, la propia Fiscalía capitalina a través de una solicitud de información asegura que han ocurrido 11 exhumaciones clandestinas registradas en Iztapalapa de 2019 a enero de este año.

“Las únicas exhumaciones que nosotros podemos contemplar e informar son las que se realizan de manera oportuna, uno porque los familiares las solicitan o dos porque el período en el cual la fosa tenía que estar ocupada concluyó”, apuntó José Antonio Jiménez, director general de Gobierno de la alcaldía Iztapalapa, en CDMX.

Entre las acciones que dijo implementar la alcaldía en los tres panteones civiles a su cargo para evitar delitos, está la revisión de cajuelas a los vehículos que ingresan y salen, reparación y pintura de muros, instalación de cámaras y luminarias, vigilancia día y noche, así como el retiro de yerba, basura y cascajo.

Pero justo entre las decenas de bultos de cascajo que estaban por desecharse, también encontramos fragmentos de huesos humanos y dientes.

“Qué pasa con eso, también termina en el basurero; evidentemente no pudiéramos hacer un tema de eso, que se dé el mismo trato por un tema de dignidad, por un tema de respeto a los restos de quien haya estado aquí. Nosotros como alcaldía, como administradores de estos espacios estamos poniendo todo nuestro empeño para que los panteones sean los espacios donde sus familiares, los restos de sus familiares se encuentren de manera digna”, dijo José Antonio Jiménez, director general de Gobierno de la alcaldía Iztapalapa, en CDMX.

Con información de Víctor Valles-Mata y Fernando Guillén.

LLH