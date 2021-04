Vida nocturna en Tulum no cesa, visitantes dicen no temer al COVID porque no existe

En Tulum, Quintana Roo las noches son de fiesta. La sana distancia, el gel antibacterial y el cubre boca se quedaron en casa, visitantes dicen que no le tienen miedo al COVID, pues no existe.

La pandemia de COVID-19 pareciera cosa del pasado o es como si nunca hubiera existido en este destino turístico del caribe mexicano.

“Llevo 3 días de fiesta y no usa cubreboca pues todos mis familiares ya se vacunaron entonces, ya no tengo de quién preocuparme. A mí no me da miedo, es que estoy joven entonces si me contagio no pasa nada”, dijo Emilio Rodríguez, turista de Monterrey.

“Parece que aquí no hay COVID, entonces o sea yo sí tengo miedo a contagiarme entonces estoy aquí y cuando regrese a Guadalajara es tener todas las precauciones con mi familia, me pondré en cuarentena 15 días y a ver qué pasa”, dijo Miguel Ángel Dávila, turista de Guadalajara.