Dos niños, encerrados en un cuarto, murieron tras incendiarse su casa en Tultepec

Esta tarde dos niños, que habían sido encerrados en un cuarto de cuatro por cuatro metros, murieron durante un incendio, reportaron autoridades locales.

Los Bomberos de Tultepec no pudieron llegar a tiempo, pues el cuarto ardió hasta quedar reducido en cenizas; los primeros informes policiacos establecieron que, los niños Yair de 3 años y Dayana de seis años no pudieron salir del cuarto, ya que la puerta de la vivienda se encontraba cerrada con llave y no se encontraban sus padres.

El incendio ocurrió en calle Granados Cinco, colonia El Mirador, a un costado del módulo de la policía.

Al lugar llegó personal de Protección Civil al mando de Martín Patiño López con cinco bomberos y tres unidades; así como la policía municipal para tratar de apagar el fuego.

Sin embargo, ya nada pudieron hacer porque los niños quedaron totalmente calcinados y sus cuerpos sepultados por las cenizas.

Los bomberos se encontraban festejando su día, los cuales, al enterarse del incidente, tuvieron que salir corriendo para cubrir esta emergencia.

Con información de Notimex.

FJMM