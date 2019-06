‘Tú decides o el dinero o ya pa’ pronto los vamos a matar’, relata víctima de falsos retenes en Satélite

En los falsos retenes detectados en la zona de Ciudad Satélite y Naucalpan, los policías del Estado de México no solo detienen a la gente y la amedrenta con armas de alto poder, también les siembran armas, los roban y los extorsionan.

Iban pasando ellos en la RAM roja, y me hacen que me detenga, nos empiezan a revisar, les digo ‘es que no traigo nada’, y me dicen ‘¿cómo no? aquí traes una pistola, y les digo ‘esa no es mía, tú la estás poniendo ahí’ yo traía una cadena, la verdad, bastante llamativa y me dicen ‘no te hagas pendejo, tú eres narco’, les digo ‘yo no soy narco’ y me dice ¿cómo no? la cadena que traes”, relató Luis, quien fue víctima de policías en falsos retenes, en Satélite.