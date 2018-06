Trump cuenta en Twitter su ‘versión feliz’ de la cumbre del G7

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió una serie de fotografías suyas con líderes del Grupo de los Siete (G7) tomadas durante la cumbre del fin de semana pasado en Canadá, diciendo que esas imágenes contrarrestan la percepción de que no se llevaba bien con los otros líderes.

Una de las fotografías difundidas por Twitter lo muestra tocándole una mano a la canciller alemana, Angela Merkel, mientras los dos sonríen con otros líderes del G7.

I have a great relationship with Angela Merkel of Germany, but the Fake News Media only shows the bad photos (implying anger) of negotiating an agreement – where I am asking for things that no other American President would ask for! pic.twitter.com/Ib97nN5HZt

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de junio de 2018