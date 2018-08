Sudáfrica se indigna por tuit de Trump sobre expropiaciones a granjeros blancos

El gobierno sudafricano acusó a Donald Trump de sembrar la división en el país luego de un tuit en que el presidente estadounidense pidió a su secretario de Estado “estudiar de cerca las expropiaciones de tierra y fincas” y los “asesinatos a gran escala de granjeros” en Sudáfrica.

En un tuit publicado el miércoles, Trump dijo que había pedido al secretario de Estado Mike Pompeo ver cuidadosamente el tema de la reforma agraria en Sudáfrica.

“Le pedí al secretario de Estado @SecPompeo que estudié de cerca las incautaciones y expropiaciones de tierras y fincas en Sudáfrica y los asesinatos a gran escala de granjeros”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

I have asked Secretary of State @SecPompeo to closely study the South Africa land and farm seizures and expropriations and the large scale killing of farmers. “South African Government is now seizing land from white farmers.” @TuckerCarlson @FoxNews

