Trump llama ‘tonto’ y ‘vago’ a su exsecretario de Estado, Rex Tillerson

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó hoy a su exsecretario de Estado, Rex Tillerson, al asegurar que carecía de la “capacidad mental” necesaria para desempeñar el cargo y que era “un vago de siete suelas”.

“Mike Pompeo está haciendo un gran trabajo, muy orgulloso de él. Su predecesor, Rex Tillerson, no tenía la capacidad mental necesaria”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!

