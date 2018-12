Trump ordena retirada de soldados estadounidenses en Siria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que ya “es hora” de que las tropas que estaban destinadas en Siria para luchar contra el grupo terrorista Estado Islámico vuelvan a casa.

“Ganamos contra el EI (…) Recuperamos el territorio y ahora es hora de que nuestras tropas vuelvan a casa”, dijo Trump en un video publicado en su cuenta de Twitter.

After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp

