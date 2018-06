Trump se plantea indultar al excampeón Muhammad Ali

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que está meditando “seriamente” la posibilidad de indultar al excampeón del mundo de los pesos pesados Muhammad Ali, quien en cualquier caso nunca llegó a cumplir condena por su negativa a participar en la Guerra de Vietnam.

Estoy pensando en perdonar a alguien que todos conocen muy bien, que tuvo que aguantar mucho y que no era muy popular en su momento… No, no estoy pensando en OJ (Simpson). No era muy popular entonces, aunque ahora su memoria lo es. Estoy pensando en Muhammad Ali. Me lo estoy planteando muy seriamente”, dijo.