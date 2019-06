Sarah Sanders deja su cargo como portavoz de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que Sarah Huckabee Sanders dejará su cargo como portavoz de la Casa Blanca a final de junio para regresar al estado donde nació, Arkansas.

“Después de tres años y medio, nuestra maravillosa Sarah Huckabee Sanders abandonará la Casa Blanca a fin de mes y regresará a su hogar en el gran estado de Arkansas”, señaló Trump.

After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas….



El mandatario consideró que Sanders es una persona “muy especial con talentos extraordinarios” y aseguró que ha hecho un trabajo “increíble” como portavoz de la Casa Blanca.

Asimismo, Trump recomendó a Sanders que se presente a las elecciones estatales para gobernador, cargo que ocupó su padre, Mike Huckabee, de 1996 a 2007.

“Espero que decida postularse para gobernadora de Arkansas, sería fantástica”, dijo el gobernante.

….She is a very special person with extraordinary talents, who has done an incredible job! I hope she decides to run for Governor of Arkansas – she would be fantastic. Sarah, thank you for a job well done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de junio de 2019