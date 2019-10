Trump anuncia salida de Kevin McAleenan, secretario de Seguridad Nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la salida de su secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, quien ha liderado la política migratoria y fronteriza del Gobierno en los últimos meses.

Kevin McAleenan has done an outstanding job as Acting Secretary of Homeland Security. We have worked well together with Border Crossings being way down. Kevin now, after many years in Government, wants to spend more time with his family and go to the private sector….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2019