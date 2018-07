Trump sabía que AMLO sería presidente de México

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Andrés Manuel López Obrador, candidato ganador de las elecciones presidenciales mexicanas, sostuvieron el lunes una conversación telefónica que fue dada a conocer por el magnate neoyorquino durante un encuentro con la prensa en la Oficina Oval.

“Acabo de hablar con el presidente electo de México. Sostuvimos una gran conversación de una media hora. Hablamos de seguridad fronteriza, de comercio, del TLCAN, de un acuerdo aparte entre México y Estados Unidos, fue una buena conversación. Creo que tendremos una buena relación, ya veremos qué pasa, pero de veras creo que tendremos una buena relación. Resultó electo con excelentes resultados, con quizá, números mejores de lo anticipado. Le dije que hace años, cuando lo vi en campaña para otra contienda, en otro año, en otra contienda, yo dije que algún día él sería presidente de México. Él se acordaba de eso y resultó siendo cierto. Sostuvimos una gran charla”, dijo Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Unos minutos después, López Obrador confirmó la conversación en un tuit. Dijo que había propuesto a Trump explorar un acuerdo integral; de proyectos de desarrollo que generen empleos en México, y con ello, reducir la migración y mejorar la seguridad. Agregó que hubo trato respetuoso y que sus respectivos representantes dialogarían.

Trump, quien fue uno de los primeros jefes de Estado en felicitar a López Obrador, mediante un mensaje en Twitter la noche del domingo, se mostró confiado en lo que el próximo presidente de México pueda hacer para ayudar a Estados Unidos, tras sus repetidas quejas públicas de que el gobierno mexicano no hace nada por ese país.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!

