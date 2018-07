Trump publica carta de Kim Jong-un; éste pide ‘acciones prácticas’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió este jueves en su cuenta oficial de la red social Twitter una carta que dijo haber recibido del líder norcoreano Kim Jong-un y presumió de un “gran avance” en el diálogo bilateral, un mes después de la cumbre entre ambos dirigentes en Singapur.

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2018